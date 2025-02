Novo Caged: Brasil abre 137,3 mil empregos formais em janeiro

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que adiantou o número ainda na segunda-feira (24/2), classificou o resultado como um início promissor para a geração de empregos no ano - (crédito: Divulgação/EBC)

O Brasil registrou um saldo positivo de 137.303 empregos formais em janeiro de 2025, segundo dados do Novo Caged divulgados nesta quarta-feira (26/2) pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, durante coletiva em Brasília. O ministro, que adiantou o número na segunda-feira (24), classificou o resultado como um início promissor para a geração de empregos no ano.

“São 137 mil postos formais gerados no mês, empregos que impulsionam a economia. Começamos o ano com geração de empregos de qualidade e queremos manter esse crescimento ao longo de 2025, com a expectativa de alcançar o patamar de 2024”, destacou Marinho.

Quatro dos cinco principais setores da economia apresentaram crescimento no número de empregos em janeiro. O maior avanço foi da Indústria, com 70.428 novos postos de trabalho. Também tiveram saldo positivo os setores de Serviços (45.165 vagas), Construção Civil (38.373) e Agropecuária (35.754).

Por outro lado, o Comércio foi o único setor a registrar queda, com 52.417 postos eliminados. Esse desempenho negativo pode estar relacionado à sazonalidade do setor, que frequentemente reduz vagas após o período de fim de ano.

Região Sul puxa alta, Nordeste tem queda

Das 27 unidades da Federação, 17 tiveram saldo positivo na geração de empregos. Os destaques foram São Paulo (+36.125), Rio Grande do Sul (+26.732) e Santa Catarina (+23.062).

No recorte regional, o Sul liderou a geração de empregos, com 66.712 novas vagas, impulsionado principalmente pelo desempenho de Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O Centro-Oeste também apresentou resultado expressivo, com 44.363 empregos criados, seguido pelo Sudeste (27.756) e Norte (1.932).

Por outro lado, o Nordeste registrou saldo negativo, com a perda de 2.671 empregos. Entre os estados, os piores desempenhos foram observados no Rio de Janeiro (-12.960), Pernambuco (-5.230) e Pará (-2.203).