Comércio varejista termina ano de 2024 com saldo positivo

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o comércio varejista do Distrito Federal fechou o ano de 2024 com alta de 5,8% em relação a 2023. Esse número representa um desempenho maior do que o atingido pelo país, que registrou 4,7%.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em novembro e dezembro de 2024, 20 das 27 unidades federativas apresentaram uma taxa de retração nas vendas do comércio varejista. Das 11 atividades segmentadas analisadas pelo IBGE, o Distrito Federal foi uma das únicas unidades que registraram um aumento em relação ao restante do país. Além disso, o Distrito Federal foi uma das oito unidades da federação a apresentar uma variação positiva de 3,1% no varejo ampliado, que inclui veículos, motos, partes e peças; material de construção e atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo.

Os altos índices do mercado varejista também tiveram impacto na geração de empregos na capital. Segundo levantamento realizado pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), a capital registrou a criação de 32.965 empregos formais em todo o ano de 2024, sendo 18% desse total representado pelo setor de comércio.

Os números reforçam o dinamismo do varejo brasiliense e sua capacidade de recuperação diante dos desafios econômicos, consolidando o setor como um dos motores do desenvolvimento local. Segundo especialistas, em 2024 houve uma inflexão do comércio do DF, após dois anos de recuperação mais lenta do que nos outros estados.

“O desempenho do varejo brasiliense demonstra a resiliência e a força do setor na nossa região. Esse resultado reforça a importância do comércio local na geração de empregos e no desenvolvimento econômico do Distrito Federal”, destaca Eduardo Rodrigues, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas do DF.





* Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho