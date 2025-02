Petrobras anuncia pagamento de R$ 9,1 bilhões em dividendos a acionistas

O Conselho de Administração (CA) da Petrobras anunciou na quarta-feira (26/2) ter autorizado a proposta de pagamento de dividendos em valores equivalentes a R$ 9,1 bilhões. A medida ainda deve passar pela Assembleia Geral Ordinária (AGO) da empresa, prevista para acontecer no próximo 16 de abril.

Se a proposta for aprovada, a remuneração aos acionistas relativa ao ano de 2024 totalizará R$ 75,8 bilhões, sendo R$ 73,9 bilhões em distribuição de dividendos e Juros sobre o Capital Privado (JCP), e R$ 1,9 bilhão em recompras de ações. A estimativa considera os proventos antecipados pela companhia ao longo do ano e devidamente corrigidos pela taxa básica de juros, a Selic.

De acordo com a Petrobras, os dividendos serão distribuídos em duas parcelas iguais no valor de R$ 0,35477261 para cada ação ordinária e preferencial. Caso o pagamento seja liberado, será feito nos dias 20 de maio e 20 de junho de 2025.

O valor total distribuído pela empresa ficou abaixo das expectativas do mercado. Em dólares, a soma distribuída pela companhia será equivalente a US$ 1,6 bilhão. No entanto, um relatório da XP mostra que havia um consenso entre as projeções do mercado que indicavam um valor bem acima, entre R$ 2,5 bilhões e R$ 3 bilhões.

Segundo a empresa, a distribuição proposta está alinhada à Política de Remuneração aos Acionistas (Política) vigente, que prevê a distribuição de 45% do fluxo de caixa livre aos acionistas, em caso de endividamento bruto igual ou inferior ao nível máximo de endividamento definido no plano estratégico em vigor e observadas as demais condições da política adotada pela companhia.

Além disso, os dividendos propostos para 2025 já levam em consideração a correção pela taxa Selic sobre as antecipações de dividendos e JCP relativas ao ano anteiror, no valor de cerca de R$ 600 milhões, que foram descontados, ainda, do valor total da remuneração para os acionistas.