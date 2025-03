Inflação ao produtor acelera na zona do euro e supera expectativas

Na comparação mensal, a inflação ao produtor também veio acima do esperado, com alta de 0,8% ante dezembro, enquanto analistas previam um avanço de 0,7% - (crédito: Marcelo Ferreira/CB)

O índice de preços ao produtor (IPP) da zona do euro registrou forte aceleração em janeiro, reforçando preocupações sobre pressões inflacionárias na região. Segundo dados divulgados nesta quarta-feira (5/3) pela Eurostat, o PPI subiu 1,8% na comparação anual, superando a expectativa do mercado, que projetava alta de 1,3%.

O resultado também representa uma forte elevação em relação a dezembro, quando o indicador avançou apenas 0,1% no acumulado de 12 meses.

Na comparação mensal, a inflação ao produtor também veio acima do esperado, com alta de 0,8% ante dezembro, enquanto analistas previam um avanço de 0,7%. O núcleo do IPP, que exclui os preços voláteis de energia, mostrou aumento de 0,4% na base mensal e de 1,3% na anual.

O resultado reforça o desafio do Banco Central Europeu (BCE) no combate à inflação. Embora a tendência recente aponte para uma desaceleração dos preços ao consumidor, a pressão sobre os custos de produção pode indicar repasses futuros para os consumidores, dificultando cortes de juros no curto prazo.

O avanço do IPP ocorre em um momento de incertezas sobre a economia europeia, que enfrenta os efeitos do aperto monetário implementado pelo BCE nos últimos meses. A trajetória dos preços ao produtor será acompanhada de perto por investidores e autoridades monetárias, especialmente diante das decisões sobre a política de juros da região.