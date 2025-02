DF tem safra recorde na colheita de soja, segundo secretário de Agricultura

O Governo do Distrito Federal (GDF) espera aumentar a produção de soja em 8%. A novidade foi anunciada pelo do convidado do programa CB.Agro — parceria entre Correio Braziliense e TV Brasília — desta sexta-feira (28/2), o secretário de Agricultura do DF, Rafael Bueno. Aos jornalistas Carlos Alexandre e Roberto Fonseca, o chefe da pasta informou que a safra 2024/2025 bateu recorde de colheita.

“Há cerca de 15 dias, o governador Ibaneis Rocha deu o start na colheita, na região da Tabatinga. A safra 2024/2025 está sendo de recorde surpreendente. Diferentemente da safra 2023/2024, quando tivemos um deficit hídrico, períodos longos sem chuva e alguns momentos de chuva em excesso. Este ano, não tivemos esse problema. Estamos experimentando uma situação inédita. O que a gente registrava, em média, de produtividade aqui no DF, falando em sacos, girava em torno de 60 a 70 de soja por hectare. Neste ano, tivemos uma colheita de 80 sacas", detalhou.

O chefe da pasta da Agricultura relatou que o sucesso foi possível por fatores climáticos e expertise dos produtores. “Reconhecemos que não só um trabalho do clima, mas também o investimento do produtor em tecnologia, em genética da soja, o uso racional dos defensivos e o plantio direto e de precisão. Nós precisamos ganhar em produtividade e reduzir os custos de produção com o emprego de tecnologia”, enfatizou.

Rafael Bueno detalhou como funciona a precificação da soja e quais são os principais mercados do produto no DF. “Usamos o preço de exportação mais o frete. Como o DF está em zona mais avançada e próxima ao porto do que, por exemplo, o Mato Grosso, o preço da saca é menor. No entanto, isso não quer dizer que o produtor ganhe menos, mas o custo da saca é menor. Cerca de 70% da semente de soja produzida no DF vai para o Mato Grosso, o maior estado produtor de soja do Brasil. Temos uma grande participação nos resultados deles”, disse o secretário.

O secretário contou como foi a visita dele ao Show Rural da Coopavel, no Paraná. “Tivemos contato com várias empresas e startups de tecnologias, inclusive do DF, que hoje estão gerando tecnologia lá no Paraná. Para o AgroBrasília, em maio, vamos investir no galpão de inovação. Este ano, o galpão terá 1.200 m² e ampliaremos a área para as startups, pois queremos estimulá-las cada vez mais. Não queremos apenas a produção do campo, queremos a geração de novas tecnologias por pessoas que estão na cidade e podem ver nesse setor um grande ganho e avanço para contribuir com esse crescimento de produtividade”, ressaltou.

Assista à entrevista completa: