Empreendedorismo nos EUA: negócios brasileiros ganham força no mercado americano

Empresas brasileiras estão conquistando cada vez mais espaço nos Estados Unidos, impulsionadas por estratégias de expansão bem estruturadas e por um mercado ávido por inovações. Entre os nomes que se destacam nesse movimento está Douglas Bubna, um empresário de 42 anos que mora há seis nos EUA e tem apostado na internacionalização de marcas nacionais.

Bubna, que iniciou sua trajetória como franqueado da rede de piscinas iGUi em Orlando, enxergou na implantação de empresas brasileiras em solo americano um nicho promissor. Ele fundou a Head Oversea, uma incubadora de negócios que atua na captação de recursos, criação de valor e desenvolvimento de mercado para empresas de diversos setores. Hoje, a incubadora já acumula sucessos na introdução de marcas brasileiras nos EUA.

Um dos cases de maior destaque na Head Oversea é a Drakkar Boats, uma empresa gaúcha especializada na produção artesanal de barcos de luxo. A decisão de expandir para os EUA foi estratégica: o país movimenta cerca de US$ 22 bilhões apenas no setor de iates e responde por 35% do mercado náutico global. A Flórida, em particular, abriga uma das maiores frotas de embarcações de lazer do mundo, tornando-se um polo natural para o crescimento da marca.

Desde o início da internacionalização, em 2023, a Drakkar Boats já comercializou mais de 30 embarcações e projeta um faturamento superior a US$ 3 milhões em 2024.

Depilação brasileira

Outro setor que tem se mostrado promissor para marcas brasileiras nos EUA é o da estética e beleza, especialmente a depilação ao estilo brasileiro. A técnica, que remove todos os pelos da região íntima, se tornou uma tendência global e foi até mencionada na série Sex and the City, em que uma das personagens se impressiona com o resultado da depilação feita por uma especialista brasileira.

Atento a essa demanda, um grande grupo brasileiro de depilação procurou Bubna para internacionalizar a marca. Em apenas um ano, a rede já conta com três unidades nos EUA e projeta a abertura de mais três até o fim de 2025, com um faturamento estimado de US$ 1 milhão.

Expansão e oportunidades para negócios brasileiros

Bubna acredita que há um enorme potencial para empresas brasileiras crescerem nos Estados Unidos, principalmente em setores nos quais o Brasil se destaca, como beleza, gastronomia, náutica e tecnologia. “Os EUA têm necessidade de algumas especializações que o Brasil tem a oferecer. Descobrir esses tesouros e fazê-los fluir para cá é uma tarefa prazerosa e rentável”, afirma o empresário.

“Capitalizamos empresas, distribuímos serviços necessários e ajudamos as marcas a realizarem o sonho de expandir para fora do Brasil. Junto com tantos empresários, realizo meus propósitos pessoais e me comprometo a agregar valor a essas instituições”, conclui.