Haddad diz que preço de alimentos deve cair com "supersafra" e queda do dólar

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad , afirmou, em entrevista ao Flow Podcast nesta sexta-feira (7/3), que uma “supersafra” e desvalorização do dólar em frente ao real devem fazer com que preços de produtos alimentícios caiam.

Segundo ele, o aumento da inflação ocorre devido ao crescimento do país, comprovado pelo crescimento de 3,4% no Produto Interno Bruto (PIB) em 2024 — conforme divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na manhã desta sexta.

Este seria o maior crescimento desde 2021 e, somado à menor taxa de desemprego da história, faria com que a oferta de produtos não acompanhasse a demanda. “A renda das famílias cresceu, elas estão comprando mais, e, se a oferta não acompanha o crescimento da demanda, você tem um ajuste no preço, que é o que está acontecendo em alguns produtos agora”, explica.

Sobre 2024, Haddad relembra eventos climáticos extremos: “Inundação no Rio Grande do Sul, seca no Centro-Oeste, o milho está caro, a galinha come milho, o ovo ficou caro, o frango ficou caro”.