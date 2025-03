EUA e Brasil marcam reuniões técnicas sobre tarifas para próxima semana

Brazils Foreign Minister Mauro Vieira makes a statement beside his Argentine counterpart Diana Mondino (out of frame) at the Itamaraty Palace in Brasilia on April 15, 2024. - (crédito: EVARISTO SA / AFP)

Um dia após a videoconferência do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Geraldo Alckmin, com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, e com o representante comercial dos EUA (USTR), Jamieson Greer, o ministro das Relações Exteriores (MRE), Mauro Vieira, também teve uma conversa telefônica com Greer e definiram reuniões técnicas entre os dois países a partir da próxima semana.

O USTR é a autoridade norte-americana responsável pela definição de tarifas comerciais e negociação de acordos e a contraparte do MRE. Em meio à expectativa de imposição de sobretaxas dos EUA sobre produtos brasileiros a partir de 2 de abril o governo brasileiro tem tentado dialogar com o segundo maior parceiro comercial.

De acordo com a assessoria do Itamaraty, a conversa entre Greer e Vieira durou cerca de 40 minutos e ambos fizeram “um balanço geral positivo sobre o comércio bilateral”. Em relação às tarifas para o setor de aço e de alumínio e futuros anúncio do governo do republicano Donald Trump envolvendo reciprocidade no comércio bilateral, ambos concordaram que “técnicos dos dois países reúnam-se, virtual e presencialmente, a partir da semana que vem para discutir essas questões”.

Pauta bilateral

Na quinta-feira, o diálogo de Alckmin com Greer e Lutnick abordou a pauta bilateral e as políticas tarifárias dos EUA. “Ambos concordaram em manter, nos próximos dias, reuniões bilaterais. Durante a conversa, foram destacados os resultados da balança comercial, apresentados os detalhes da política tarifária recíproca e houve convergência quanto aos aspectos positivos da relação entre o Brasil e os Estados Unidos”, informou a nota do Mdic.

Segundo o comunicado, o vice-presidente “considerou positiva a conversa” e acredita que, por meio do diálogo, “será possível chegar a um bom entendimento sobre a política tarifária e outras questões que envolvam a política comercial entre os países”.

Conforme os dados da pasta, a corrente de comércio entre os dois países é de cerca de US$ 80 bilhões, com um superavit de US$ 200 milhões para a balança norte-americana. Além disso, dos 10 produtos que o Brasil mais importa dos Estados Unidos, oito a tarifa é zero. “A tarifa média ponderada efetivamente recolhida é de 2,73%, bem abaixo do que sugerem as tarifas nominais”, acrescentou a nota sobre a videoconferência que durou 50 minutos.