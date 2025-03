Mulheres se destacam na liderança de empresas

Mais de 30 milhões de mulheres estão à frente de seus próprios negócios no Brasil, segundo a Pesquisa do Perfil da Mulher Empreendedora, do Conselho Nacional da Mulher Empreendedora e da Cultura (Cmec). O número representa 34% dos empreendedores do país, com destaque para o setor de tecnologia.

A presença feminina na área de inovação ganhou força e, atualmente, de acordo com dados da Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais (Brasscom), as profissionais ocupam 39% dos cargos do segmento. Os homens contam com 61% de participação. Embora ainda não sejam maioria, o cenário se mostra promissor para elas.

Entre 2020 e 2023, a representação feminina atingiu um crescimento anual de 7,7%, sinalizando um avanço importante rumo a um mercado mais equilibrado. Diversas empresas têm desempenhado um papel importante nesse avanço, promovendo a diversidade e criando oportunidades para o gênero no setor. Entre elas, a Avivatec, que trabalha com soluções digitais e tecnologia para os negócios e conta com 50% de seus cargos de liderança ocupados por mulheres.

"Ao promover lideranças femininas, estamos criando um ambiente mais equilibrado e impulsionando soluções mais criativas e estratégicas. Essa participação é um reflexo do nosso compromisso com a transformação do setor de tecnologia, em que todas as perspectivas são fundamentais para o sucesso", aponta Luciane Silva, vice-presidente de gestão de pessoas da Avivatec.

Outra empresa que mostra esse crescimento em tecnologia é a Virtueyes. A empreendedora Taize Wessner transformou um negócio à beira da falência em uma referência em conectividade e soluções de Internet das Coisas (IoT). O crescimento foi impulsionado pela capacidade de adaptação e inovação dela — que percebeu que o futuro da conectividade ia além da simples comercialização de chips.

Leia também: Projetos ajudam mulheres a encontrar autonomia no empreendedorismo

Sob a liderança de Taize, a empresa desenvolveu uma plataforma própria de gestão de conectividade e investiu em inteligência artificial para otimizar processos no agro e em cidades inteligentes. Atualmente, o negócio destaca-se também pelo impacto social de suas soluções, levando conectividade a áreas remotas, melhorando a segurança em centros urbanos e aumentando a eficiência produtiva no campo.

Empreendedorismo

Outro setor que está passando por uma inovação é a educação. A empreendedora Zora Viana iniciou sua jornada observando os pais trabalharem com captação de doações para um projeto social. Com experiência em comunicação e vendas, consolidou sua trajetória ao investir em coaching e desenvolver um método próprio de orientação vocacional.

Tornou-se sócia da Faculdade Brasília e fundou a Faculdade FEX Educação, que combina marketing digital, vendas e neuropsicologia para capacitar novos empreendedores.

Seu modelo de "empreendedorismo de resultados" certificou mais de 50 mil alunos, oferecendo cursos, mentorias e MBAs reconhecidos pelo Ministério da Educação. Zora Viana é referência na educação digital, transformando vidas e proporcionando independência financeira, especialmente para mulheres e mães.

Em busca de autonomia, a empreendedora Laís Vilar se envolveu em diversas atividades para gerar renda, passando por experiências que iam desde dar aulas particulares até a abertura de um estúdio de tatuagem. Para ela, essas vivências foram verdadeiros laboratórios práticos, nas quais testou ideias e desenvolveu habilidades essenciais para seu futuro como empresária.

Mas essa jornada não foi fácil. Os desafios inerentes ao empreendedorismo foram significativos, especialmente o medo da incerteza e a dificuldade de se comprometer totalmente com essa trajetória. A questão financeira também se mostrou um obstáculo, particularmente no período em que gerenciava eventos, quando era necessário investir antes de obter qualquer retorno.

Apesar das adversidades, Laís Vilar enxergou cada barreira como um aprendizado indispensável. Ela está à frente da Nutrição Sem Fronteiras, empresa que comanda ao lado de seu sócio e companheiro, Samir Bayde. Com essa iniciativa, a empresária não apenas consolidou sua posição no mercado, mas também encontrou um propósito maior: inspirar outras mulheres a assumirem o protagonismo em seus negócios e carreiras.

"O que eu digo, e digo com frequência para muitas mulheres que querem começar a empreender, é que o mundo precisa de nós. O mundo precisa de mulheres líderes, de mulheres corajosas, de mulheres à frente. Esse é o principal recado para aquelas que desejam empreender: estamos fazendo nosso papel ao colocar nossa voz no mundo e provar que existe outra forma de liderar. Liderança não é algo masculino. Liderar é e pode ser feito com muito amor, não precisa ser baseado no medo ou na autoridade", ressalta Vilar.