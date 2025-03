Brasília se destaca na demanda por imóveis verticais de médio padrão, aponta IDI-Brasil

O segmento de médio padrão, que contempla famílias com renda entre R$ 12 mil e R$ 24 mil mensais, foi o mais aquecido em Brasília ao longo do ano passado - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Brasília continua sendo uma das cidades mais atrativas para investimentos imobiliários no Brasil, especialmente no segmento de imóveis verticais de médio padrão, de acordo com o Índice de Demanda Imobiliária (IDI-Brasil). O levantamento analisou 61 cidades e apontou que a capital federal manteve forte desempenho ao longo de 2024, consolidando-se como um mercado promissor no setor.

O segmento de médio padrão, que contempla famílias com renda entre R$ 12 mil e R$ 24 mil mensais, foi o mais aquecido em Brasília ao longo do ano passado. A cidade ficou em 3º lugar nos três primeiros trimestres, mas encerrou o ano na 4ª posição, perdendo uma colocação para Florianópolis.

Já no mercado econômico, voltado para famílias com menor renda, Brasília oscilou entre a 7ª e 8ª posição, mantendo-se entre os 10 mercados mais promissores do país. No segmento de alto padrão, de maior renda, a capital começou o ano na 5ª posição, chegou a subir no segundo trimestre, mas fechou o ano em 7º lugar. Apesar da queda, continuou entre os principais mercados de luxo do Brasil.

Segundo Gabriela Torres, gerente de Inteligência Estratégica do Ecossistema Sienge, Brasília segue sendo uma das principais capitais do país na procura por imóveis residenciais verticais. “A cidade alcançou ótimos índices nos parâmetros analisados, consolidando-se como um mercado promissor no segmento imobiliário”, afirmou.