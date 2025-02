STF firma consórcio com GDF e CEB para geração compartilhada de energia solar

O Supremo Tribunal Federal (STF) assinou, nesta quarta-feira (19/2), uma medida que garante a constituição de um consórcio entre a Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) e a Companhia Energética de Brasília (CEB) para a geração compartilhada de energia solar fotovoltaica. A usina ficará no Setor Habitacional Catetinho e a energia gerada será convertida em créditos para compensar o consumo das unidades do STF e dos demais consorciados.

A solenidade ocorreu no gabinete da Presidência do STF, e contou com a presença do ministro e presidente da Suprema Corte, Luiz Roberto Barroso, e do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha. O presidente do STF destacou a importância da iniciativa para a redução das emissões de carbono e a transição energética.

“Todos nós devemos estar conectados com um dos grandes problemas definidores do nosso tempo, que é a mudança climática e o consequente aquecimento global. Essa parceria possibilitará que o Supremo utilize mais de 90% de sua energia a partir de fontes renováveis”, afirmou o ministro Barroso.

O governador do DF, Ibaneis Rocha, reforçou a intenção de expandir a iniciativa para outras instituições do Judiciário e do Ministério Público. “Estamos trabalhando para que todos os órgãos do Poder Judiciário sejam abastecidos com energia limpa. O objetivo é transformar Brasília em uma cidade exemplo de sustentabilidade para o país. Brasília é considerada a cidade mais verde da América Latina, pela quantidade de árvores por habitante, e eu quero deixar esta cidade como sendo a mais sustentável do Brasil", afirmou.