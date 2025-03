Banco Central comunica vazamento de dados de chaves Pix da QI Tech

Quem teve os dados cadastrais obtidos a partir do incidente será notificado exclusivamente por meio do aplicativo ou pelo internet banking - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O Banco Central (BC) informou, na manhã de segunda-feira (17/3), um incidente de segurança com dados pessoais vinculados a chaves Pix sob guarda e responsabilidade da fintech QI Tech. De acordo com a autoridade monetária, o vazamento de dados foi causado por “falhas pontuais em sistemas dessa instituição”.

O comunicado afirma que não foram expostos dados sensíveis, tais como senhas, informações de movimentações e saldos financeiros em contas transacionais, ou quaisquer outras informações sob sigilo bancário.



“As informações obtidas são de natureza cadastral, que não permitem movimentação de recursos, nem acesso às contas ou a outras informações financeiras”, disse o BC em nota.



As pessoas que tiveram seus dados cadastrais obtidos a partir do incidente serão notificadas exclusivamente por meio do aplicativo ou pelo internet banking de sua instituição de relacionamento.

De acordo com o BC, foram adotadas as ações necessárias para a apuração detalhada do caso e serão aplicadas as medidas sancionadoras previstas na regulação vigente.



“Mesmo não sendo exigido pela legislação vigente, por conta do baixo impacto potencial para os usuários, o BC decidiu comunicar o evento à sociedade, à vista do compromisso com a transparência que rege sua atuação”, reforçou a autarquia.