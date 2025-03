"É apenas uma reparação", diz Lula sobre isenção do Imposto de Renda

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta terça-feira (18/3), que o projeto para isenção do Imposto de Renda (IR) para quem recebe até R$ 5 mil por mês é “apenas uma reparação”.

Lula anunciou a proposta durante coletiva de imprensa no Palácio do Planalto, com a presença de ministros e lideranças do Congresso. Além da isenção, o texto aumenta a tributação sobre a parcela mais rica dos brasileiros.

“Esse projeto não vai aumentar um centavo na carga tributária da União. O que nós estamos fazendo é apenas uma reparação. Nós estamos falando que 141 mil pessoas que ganham acima de R$ 600 mil, R$ 1 milhão (por ano), vão contribuir para que 10 milhões de brasileiros não paguem Imposto de Renda. É simples assim”, disse Lula.

"É como dar um presente para uma criança: não vai machucar ninguém, não vai deixar ninguém pobre", acrescentou.

O texto isenta do Imposto de Renda quem recebe até R$ 5 mil por mês, e reduz a alíquota para quem ganha entre R$ 5 mil e R$ 7,5 mil por mês. Para compensar a perda na arrecadação, estimada em R$ 27 bilhões, a proposta também cria imposto para quem ganha mais de R$ 50 mil por mês, de forma progressiva.

A taxação começa a 1% para quem recebe até R$ 600 mil por ano, ou R$ 50 mil por mês, e aumenta progressivamente até chegar a 10% para quem recebe mais de R$ 1 milhão, incluindo lucros e dividendos. Porém, estarão isentos da alíquota quem já pagar o valor da alíquota em outros tributos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Texto precisa da aprovação do Congresso

O presidente admitiu que o texto pode sofrer mudanças no Congresso, já que precisa da aprovação dos parlamentares, mas pediu que os deputados e senadores tentem apenas melhorar o texto. Há resistência por parte dos mais ricos, que pode prejudicar a aprovação da medida compensatória.

“Eu espero que, se for mudar para melhor, vote. Para piorar, jamais. Esse é o lema que nós temos que adotar, porque é uma coisa tão singela o que estamos fazendo. Às vezes, o volume (de recursos) parece grande porque milhões de pessoas serão beneficiadas. Esse é o pecado que nós pagamos, que os pobres pagam nesse país”, disse Lula.