Lula e Haddad discutem isenção do IR nesta segunda-feira

A reunião entre Lula e Haddad ocorre na manhã desta segunda-feira (17/3), no Palácio do Planalto - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vão discutir nesta segunda-feira (17/3) os últimos detalhes para o projeto de isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil por mês.

Segundo o presidente, o texto será anunciado e enviado ao Congresso Nacional amanhã (18). A expectativa é que a medida seja aprovada facilmente, mas o entrave é a forma como o governo pretende compensar a perda de arrecadação. A reunião entre Lula e Haddad ocorre pela manhã, no Palácio do Planalto.

A Fazenda estima que a isenção custará R$ 25 bilhões aos cofres públicos. A principal proposta para ajustar as contas é criar um imposto de 10% para quem recebe mais de R$ 50 mil por mês, incluindo quem recebe lucros e dividendos.

Medida para melhorar popularidade

Atualmente, está isento de pagar Imposto de Renda quem recebe até R$ 2.259,20. Quem recebe R$ 5 mil paga alíquota de 27,5%, a mais alta do tributo.

A medida é uma promessa de campanha do presidente Lula, e sua discussão agora é uma estratégia para tentar reverter a queda na sua popularidade, que está no pior patamar de seus três mandatos. Se o texto for aprovado a tempo, pode passar a ter efeito em 2026, ano eleitoral.