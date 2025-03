Dólar volta a subir e fecha em R$ 5,67 após nova alta na Selic

O dólar comercial voltou a subir após sete pregões seguidos em queda. Nesta quinta-feira (20/3), o câmbio da moeda norte-americana fechou em alta de 0,49%, cotado a R$ 5,67. O movimento também veio no dia seguinte à decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central de elevar em 1 ponto percentual (p.p) a taxa básica de juros, que passa a ser de 14,25% ao ano, maior patamar desde 2016.

A sessão foi marcada pelo fortalecimento do dólar em nível global. O índice DXY, que mede a variação do dólar frente a uma cesta de moedas desenvolvidas, voltou a operar em alta e encerrou o dia em 0,37%, em um movimento de ajuste após apresentar queda superior a 3% no acumulado do ano.

“A alta do dólar nesta sessão reflete um ajuste de posições após uma sequência positiva do real, que vem se valorizado mais de forma acentuada no mês de março em conjunto com o fortalecimento do dólar a nível global na sessão de hoje”, avalia o especialista em investimentos da Nomad, Bruno Shahini.

No mercado de ações, o Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa/B3) fechou em baixa de 0,42%, aos 131.954 pontos, apesar de ainda registrar valorização superior a 2% na semana. Já nos EUA, as bolsas encerraram em quedas mais brandas: Dow Jones (-0,03%), S&P 500 (-0,22%) e Nasdaq (-0,33%).