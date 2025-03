Zona Franca de Manaus lança o selo ESG para as empresas

A Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) lançou, nesta sexta-feira (21/3), o selo “ZFMESG”. A medida tem caráter voluntário e visa incentivar as empresas do Polo Industrial de forma Manaus (PIM) a adotarem, ampliarem e comunicarem práticas alinhadas aos pilares ambiental, social e de governança (ESG).

O selo não se configura como uma certificação, mas como um reconhecimento simbólico do compromisso das organizações com o desenvolvimento sustentável da região. A iniciativa foi apresentada durante a segunda edição do Fórum ESG Amazônia, realizado em Manaus.

Leia também: Confira cinco práticas ESG para pequenos empreendedores

De acordo com Luiz Frederico, superintendente executivo da Suframa, a criação do selo representa um avanço na consolidação da Zona Franca como um modelo de industrialização comprometido com a conservação ambiental e a inclusão social.

“Estamos estimulando que as empresas se aperfeiçoem, que implementem melhorias em suas práticas ambientais, sociais e de governança. A Zona Franca permitiu preservar mais de 95% da floresta em pé no estado do Amazonas. Agora, queremos fortalecer esse modelo com ações ainda mais alinhadas à sustentabilidade”, explicou.

Para o presidente do Conselho Superior do CIEAM, Luiz Augusto Rocha, discutir ESG na Zona Franca é uma agenda prioritária para o futuro da humanidade.

“É preciso o envolvimento de todos que acreditam nessas práticas. É preciso o comprometimento coletivo. E a Amazônia é o melhor lugar para tratarmos do tema, pois são 58 anos de Zona Franca e 45 anos do Centro da Indústria”, afirmou o executivo.

Leia também: Humberto Costa recebe Haddad nesta quinta-feira na sede do PT

O Fórum ESG Amazônia reúne especialistas, representantes governamentais e líderes empresariais para debater desafios e oportunidades na aplicação das diretrizes ESG no contexto amazônico.

O evento consolida-se como um espaço estratégico para reforçar o protagonismo da região no debate global sobre sustentabilidade e no incentivo à integração de modelos produtivos responsáveis e inovadores.