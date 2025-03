Haddad vai a Paris para abrir diálogo econômico com país europeu

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, viaja na próxima segunda-feira (31/3) a Paris, na França, onde deve se encontrar com o ministro de Finanças do país, Éric Lombard, para tratar sobre assuntos econômicos entre as duas nações. A visita tem o objetivo de abrir conversas com o país europeu antes da visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no próximo mês de junho.

De acordo com fontes próximas ao ministro, tanto o Ministério da Fazenda quanto o governo federal, como um todo, entende que há uma necessidade de ter um diálogo mais estratégico com a França. Também citam o cenário de reposicionamento global, com tensões comerciais entre diferentes países, sobretudo após a eleição do presidente Donald Trump, nos Estados Unidos.

O encontro bilateral entre Haddad e o ministro Éric Lombard está previsto para ocorrer somente na manhã do dia 1º/4, dia em que o chefe da equipe econômica ainda deve participar de uma cerimônia para marcar a abertura dos Diálogos Econômicos Brasil-França, antes da visita de Lula ao país.

Na reunião, o ministro deve tratar sobre temas como as reformas econômicas aprovadas recentemente no Brasil, como a tributária, além de temas de interesse dos dois países, como a reforma dos bancos multilaterais. Também estão na pauta temas que envolvem a conexão entre finanças e meio ambiente, sustentabilidade e interesses de setores econômicos específicos, sem mais detalhes.

Apesar de não estar incluído na agenda oficial, há a previsão de que o ministro da Fazenda também comente sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia, aprovado em dezembro de 2024, e que deve passar por um longo período de discussão até a implementação definitiva.

Antes da agenda bilateral, Haddad participa de uma conferência promovida pelo Instituto de Estudos Políticos de Paris (Sciences Po), onde deve falar sobre os 10 anos do Acordo de Paris. O ministro deve retornar a Brasília já na quarta-feira (2/4) e até o momento não há previsão de encontro com o presidente Emmanuel Macron.