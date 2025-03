Receita Federal abre consulta da restituição do Imposto de Renda

A Receita Federal tem sede em Brasília e existe desde 1968. Criada na Ditadura Militar, ela substituiu a Diretoria-Geral da Fazenda Nacional, criada por Getúlio Vargas, no ano de 1934. - (crédito: Divulgação Governo Federal)

A Receita Federal abriu, nesta segunda-feira (24/3), a partir das 10h, a consulta ao lote residual de restituição do IRPF referente ao mês de março de 2025. No total, serão pagos R$ 253.876.963,84 a mais de 120 mil contribuintes que cairam na malha fina e regularizaram a situação fiscal junto à Receita Federal.

Seguindo a ordem de prioridade legal, recebem primeiro os idosos acima de 80 anos; depois aqueles que tem algum tipo de deficiÊncia física ou mental, além de doença grave.

Para saber se irá receber, o contribuinte pode consultar a informação no site da Receita Federal no menu "Consultar a Restituição". Também é possível fazer a verificação através do portal e-CAC da Receita Federal.

Pagamento da restituição do Imposto de Renda

O pagamento da restituição do Imposto de Renda é feito através de depósito em conta bancária do contribuinte. Caso os dados tenham sido informados de maneira incorreta no momento da declaração o pagamento não é processado.

O contribuinte pode solicitar retificação junto ao Banco do Brasil, no site disponibilizado pela Receita Federal, dentro de um ano. Também é possível fazer a solicitação através dos telefones: 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).