Ata do Copom deixa caminho aberto para nova alta dos juros em menor magnitude

O Comitê de Política Monetária (Copom) atribuiu a alta da taxa básica de juros (Selic), para 14,25% ao ano, a um ambiente externo desafiador. Na ata de sua última reunião, divulgada nesta terça-feira (15/3), o colegiado aponta que as incertezas em torno de políticas nos Estados Unidos têm impacto sobre as expectativas de inflação, além de restringirem novos investimentos.

“O ambiente externo permanece desafiador em função da conjuntura e da política econômica nos Estados Unidos, principalmente pela incerteza acerca de sua política comercial e de seus efeitos”, destaca o documento, que afirma que esse contexto tem gerado ainda mais dúvidas sobre os ritmos da desaceleração da inflação, a postura do (Fed, banco central dos EUA) e acerca do ritmo de crescimento nos demais países.



O colegiado sinalizou que pretende diminuir o ritmo das altas da Selic a partir da próxima reunião, mas que o ciclo de aperto monetário ainda continuará. “O Comitê também julgou apropriado comunicar que o próximo movimento seria de menor magnitude”, diz um trecho do comunicado.

O documento reforça que o tamanho total do ciclo será ditado pelo seu “firme compromisso de convergência da inflação à meta” e dependerá da evolução do cenário. “A magnitude total do ciclo de aperto monetário será ditada pelo firme compromisso de convergência da inflação à meta e dependerá da evolução da dinâmica da inflação, em especial dos componentes mais sensíveis à atividade econômica e à política monetária, das projeções de inflação, das expectativas de inflação, do hiato do produto e do balanço de riscos.”

O Copom afirmou ainda que segue avaliando que o cenário-base prospectivo envolve uma desaceleração da atividade econômica, a qual é parte do processo de transmissão de política monetária e elemento necessário para a convergência da inflação à meta. “Os dados referentes aos últimos meses seguem oferecendo sinais sugerindo uma incipiente moderação do crescimento, em linha com o cenário-base do Comitê”, diz a ata.