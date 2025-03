Correio defende protagonismo no debate público sobre investimentos no agro

Mesa de debates do primeiro painel do CB.Fórum: o cenário de investimentos estrangeiros no agronegócio brasileiro - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

“O exercício do debate é papel fundamental de um veículo de comunicação como o Correio”, afirmou o vice-presidente Institucional e Comercial do Correio Braziliense, André Lamounier, na abertura do CB.Fórum: Cenário dos investimentos estrangeiros no agronegócio brasileiro, que acontece nesta terça-feira (25/3), no auditório do jornal, em Brasília.

Lamounier ressaltou que o fórum reflete a missão do veículo de fomentar discussões relevantes para o país. “A importância é justamente a promoção do debate. Isso é o papel fundamental de um veículo como o Correio Braziliense. A gente quer ser protagonista. A gente quer ser vanguarda na promoção do debate que faz o país avançar e que faz a sociedade conhecer melhor as informações, os conteúdos com relevância e credibilidade que só o Correio tem”, disse.

Segundo o executivo, o jornal tem se posicionado historicamente na linha de frente da discussão de temas sensíveis e estratégicos, independentemente de polêmicas envolvidas. “Precisamos discutir assuntos polêmicos e delicados. Precisamos colaborar com a construção do país”, frisou.

Acompanhe o evento

Para Lamounier, o jornalismo de qualidade tem como uma de suas principais responsabilidades a abertura de espaço para vozes diversas, especialmente em pautas de interesse nacional. “Sem dúvida nenhuma, um veículo como o Correio, ele não escolhe temas, ele tem que estar pronto a discutir e a trazer para o debate os diferentes agentes de qualquer assunto que seja relevante e que importe para o crescimento do Brasil e da nossa sociedade”, afirmou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O primeiro painel so CB.Fórum: Cenário dos investimentos estrangeiros no agronegócio brasileiro aborda o investimento estrangeiro no agronegócio brasileiro; o segundo discute investimentos estrangeiros e terras Rurais; e o terceiro, insegurança jurídica para o estrangeiro investir no Brasil.