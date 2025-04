Dólar abre 1º pregão de abril em alta antes de tarifas dos EUA

O dólar iniciou o mês de abril em leve alta frente ao real nesta terça-feira (1º/4), refletindo a cautela dos investidores diante da possibilidade de novos anúncios tarifários pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, além da expectativa por indicadores econômicos norte-americanos.

Às 9h10, o dólar à vista subia 0,18%, sendo negociado a R$ 5,715 na compra e R$ 5,716 na venda. Já o contrato futuro para maio avançava 0,14%, aos 5.742 pontos na B3.

O movimento ocorre após a moeda registrar queda de quase 1% na última sessão de março, refletindo um ajuste técnico no câmbio. No entanto, com a retomada das negociações hoje, operadores voltaram a monitorar possíveis impactos das políticas comerciais dos EUA sobre a economia global.

Além das incertezas em relação às tarifas que podem ser anunciadas por Trump, os mercados aguardam a divulgação de importantes indicadores econômicos nos EUA, como a Pesquisa de Vagas de Emprego e Rotatividade de Mão de Obra (JOLTS) e o índice de manufatura do Instituto para Gestão da Oferta (ISM). Esses dados devem oferecer sinais sobre a resiliência da economia norte-americana diante das disputas comerciais e podem influenciar a trajetória da moeda nos próximos dias.

Com a volatilidade ainda presente no mercado de câmbio, analistas recomendam cautela aos investidores, especialmente diante da expectativa por novos desdobramentos da política comercial dos EUA e do impacto desses fatores sobre o cenário econômico global.

