MPF denuncia 13 ex-executivos da Americanas por associação criminosa

O Ministério Público Federal (MPF) denunciou 13 ex-executivos por associação criminosa na fraude estimada em R$ 25 bilhões nas Lojas Americanas. Os apontados pela fraude contábil na empresa, segundo o MPF, tinham cargos de ex-diretores e ex-CEO.

De acordo com a coluna do jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, os ex-CEOs das Americanas Miguel Gutierrez e Anna Saicali são apontados pelo MPF por terem cometido fraudes.

A denúncia também abrange Thimoteo Barros e Marcio Cruz (ambos vice-presidentes) e os ex-diretores Carlos Padilha, João Guerra, Murilo Corrêa, Maria Christina Nascimento, Fabien Picavet e Raoni Fabiano.

Além do crime de associação criminosa, os 13 denunciados pelo MPF no caso das Americanas também foram apontados por crimes como falsidade ideológica e manipulação de mercado.

Execução da fraude

Quanto às execuções da fraude das Americanas, a denúncia do MPF aponta o ex-CEO Miguel Gutierrez como principal responsável pelo esquema. Gutierrez, apontou o MPF, "planejou, ordenou e executou a fraude praticada nas empresas do grupo Americanas", de acordo com o jornal O Globo.