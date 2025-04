Claro aposenta marca 'Embratel' após 60 anos no mercado

A atriz Ana Paula Arósio, em comercial da Embratel no ano 2000 - (crédito: A atriz Ana Paula Arósio, em comercial da Embratel no ano 2000)

Quem nasceu antes da virada do século certamente se recorda do comercial da Embratel na televisão. Com o slogan “Faz um 21” e a presença da atriz Ana Paula Arósio, as propagandas faziam alusão ao código DDD do Rio de Janeiro, onde nasceu a antiga Empresa Brasileira de Telecomunicações, ainda no ano de 1965. A partir de agora, o nome da antiga companhia deixa de existir no mercado e passa a se chamar Claro empresas.

A compra da Embratel pela Claro ocorreu no ano de 2015 e, desde então, era voltada exclusivamente ao atendimento de empresas. A companhia telefônica surgiu como uma estatal durante o regime militar e foi privatizada em 1998, na época em que houve a abertura de mercado no setor de telecomunicações no país, que marcou a entrada de empresas como Tim, Vivo, Oi e a própria Claro.

O anúncio do fim da marca foi feito no site da Embratel, com uma breve nota que explica que a mudança inaugura uma “nova era da Claro no mercado corporativo”. “Unimos toda a expertise da Embratel em tecnologia e conectividade para apoiar a transformação de negócios de todos os tamanhos e segmentos. Com uma atuação abrangente e inovadora, estaremos sempre prontos a desenvolver e oferecer as soluções certas, no momento certo”, destaca a nota.

Mesmo com a descontinuidade da marca, ela seguirá ofertando os mesmos serviços, agora sob a alcunha Claro empresas. “O movimento une em uma só marca o legado e o conhecimento da Embratel e a capacidade de entregar o novo da Claro, com a proposta de impulsionar o agora e transformar o futuro”, escreve, ainda, a empresa.

A marca Claro empresas já existia antes e, com a fusão da Embratel, será dividida em dois segmentos: Grandes Empresas e Governo, sob a liderança do CEO José Formoso, e Pequenas e Médias Empresas, comandada pela CEO Roberta Godoi.