Greve dos auditores fiscais pode atrasar restituição do Imposto de Renda

A greve dos auditores-fiscais da Receita Federal tem impactado o programa de declaração do Imposto de Renda 2025, conforme alerta Dão Pereira dos Santos, presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Sindifisco Nacional). Em entrevista ao Correio, o presidente do sindicado destaca o atraso na disponibilização da declaração pré-preenchida, que foi liberada somente em 1º de abril, mais de 10 dias após o habitual início do processo, que ocorreu em 17 de março.

Segundo Dão Pereira "se não resolver rapidamente essa situação da greve dos auditores, é possível que se atrase, até mesmo, o pagamento das restituições dos contribuintes. O que afeta todo mundo e não apenas os contribuintes, pois as restituições são valores importantes até para própria atividade econômica".

Os efeitos da greve vão além da declaração do Imposto de Renda. A paralisação suspendeu julgamentos de processos relacionados à sonegação fiscal e tem dificultado a entrada e saída de mercadorias do país. O presidente do sindicato prevê que a paralisação, que durou mais de 120 dias, pode comprometer as metas de arrecadação da Receita Federal até o fim de 2025, uma vez que a instituição ficou praticamente paralisada nos primeiros três meses do ano.

"Temos alertado ao governo, a sociedade para a importância de uma solução rápida para esse problema, porque senão a gente não tem como garantir que vamos conseguir recuperar esses efeitos que foram produzidos nesse primeiro trimestre do ano", afirma Dão.

A principal reivindicação dos auditores fiscais é o reajuste salarial. O impasse persiste devido à recusa do Ministério da Fazenda em aceitar a proposta de aumento. O governo federal, por sua vez, argumenta que os auditores já foram contemplados com um decreto que regulamenta um bônus de produtividade, iniciado no ano passado, com previsão de aumentos escalonados no teto desse bônus até 2026.

O Correio procuou a Receita Federal para comentar a greve e os impactos da paralisação e aguarda retorno.