Compradores internacionais buscam negócios com empresas de TIC em Brasília

Brasília será palco de um importante evento de internacionalização do setor de tecnologia da informação e comunicação (TIC). Entre os dias 9 e 11 de abril, a capital federal recebe mais uma edição do programa Exporta Mais Brasil, promovido pela Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos (ApexBrasil).

Durante o evento, seis compradores internacionais de cinco países participarão de rodadas de negócios com 25 empresas brasileiras do setor, vindas de diversas regiões do país.

Segundo a gerente de Competitividade da ApexBrasil, Clarissa Furtado, o setor de TIC é estratégico para a transformação digital do Brasil e sua inserção no mercado global. “O Brasil está se consolidando como um dos polos tecnológicos da América Latina e nossas empresas têm muito a oferecer para o mundo”, afirmou.

A programação começa no dia 9, às 17h, com uma cerimônia de abertura no Sebrae LAB, reunindo compradores, empresas participantes e representantes do setor.

O evento contará com apresentações do Sindicato da Indústria da Informação do Distrito Federal (Sinfor-DF) e da Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro (Softex), abordando o cenário atual do setor de TIC e inovação no Brasil e no DF. Os participantes também terão a oportunidade de visitar o Parque Tecnológico de Brasília (Biotic).

As rodadas de negócios acontecerão no dia 10, no Brasil 21, dentro do evento Sebrae Inova, promovido pelo Sebrae-DF. No dia 11, os compradores farão visitas técnicas a algumas empresas participantes, permitindo um contato direto com o ecossistema local.

Expansão e internacionalização

As empresas que participam do Exporta Mais Brasil também terão acesso a capacitação para exportação por meio do Projeto Setorial Brasil IT+, uma parceria entre ApexBrasil e Softex. Desde 2005, o projeto auxilia empresas brasileiras a ampliarem suas operações internacionais. Em 2023, as empresas participantes do projeto movimentaram US$ 793 milhões em negócios. O número de empresas exportadoras aumentou 67% de 2022 para 2023, passando de 59 para 88.

Entre as 25 empresas participantes desta edição do Exporta Mais Brasil está a startup brasiliense Indulge Me, especializada em gamificação do turismo e da cultura. Para o CEO da empresa, Leonardo Braga, o evento é uma oportunidade única. “O Brasil pode exportar não só commodities, mas também softwares e soluções inovadoras. Podemos ser competitivos no mercado internacional”, destacou. A startup, que já participou de três missões internacionais apoiadas pela ApexBrasil, está lançando, em abril, uma experiência gamificada no parque temático Busch Gardens, nos Estados Unidos.

Desde sua criação, em agosto de 2023, o programa Exporta Mais Brasil tem impulsionado o comércio exterior brasileiro. Até o momento, foram realizadas 28 edições, movimentando mais de R$ 553 milhões em expectativa de negócios. Em 2024, já foram promovidas quase três mil reuniões entre 388 empresas brasileiras e 162 compradores internacionais, resultando em R$ 277,6 milhões em expectativa de negócios.

Para 2025, estão previstas 13 edições do programa, contemplando diferentes setores e regiões do Brasil. Com a edição voltada ao setor de TIC, a ApexBrasil reforça seu compromisso com a expansão da indústria brasileira de tecnologia no mercado internacional.