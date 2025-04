Trump nega pausa em tarifaço e ameaça a China com mais taxação

Ao lado do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, Trump disse que negocia com países, mas negou qualquer recuo do "dia da libertação" - (crédito: Getty Images via AFP)

O mundo segue apreensivo com a guerra comercial lançada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e com suas declarações. No front principal, EUA, China e União Europeia buscam se sobressair em um conflito que parece estar só no começo, enquanto seus mercados sofrem com as incertezas que não acabam.

O dia foi marcado pela queda de braço entre Washington e Pequim, com o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçando impor nova tarifa de 50% a produtos chineses, adicionado aos 34% anunciados no "Dia da libertação", caso o país asiático não suspenda a taxa de 34% anunciada na última sexta-feira para produtos norte-americanos.

Leia também: Tarifaço de Trump enfraquece a Organização Mundial do Comércio

Pela manhã, as bolsas da Ásia já fechavam em quedas ainda mais fortes do que na semana passada. Na China, os principais índices terminaram em baixa expressiva, com o Hang Seng Index, de Hong Kong, tendo o pior dia desde a crise financeira de 1997, desabando 13,22%. Já o índice de Xangai encerrou o pregão desta segunda em queda de 7,34%. Na mesma direção fecharam as bolsas do Japão (-7,34%), da Austrália (-4,23%) e da Coreia do Sul (-5,57%).

Enquanto os índices asiáticos fechavam, as bolsas na Europa e na América também sucumbiam ao temor global e abriram o pregão com fortes baixas.

Quase ao final do pregão, Trump concedeu entrevista ao lado do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, na qual reforçou que não pretende voltar atrás em relação às tarifas, como chegou a ser ventilado. "Nós não estamos olhando para isso. Há vários países negociando acordos conosco e, em certos casos, nós devemos manter tarifas substanciais", disse o republicano, que ainda cutucou governos anteriores, ao dizer que outros presidentes deixaram a China virar um país rico por taxar excessivamente os produtos norte-americanos, e que esta situação não deve permanecer. O republicano destacou que seguirá em conversas com a China e outros países para negociar acordos comerciais, mas que irá priorizar negócios que beneficiem os EUA, em detrimento de outras nações. "É a América, primeiro. Nós colocamos a América em primeiro (lugar). Outras pessoas colocaram a América por último, e nós não vamos deixar isso acontecer", acrescentou.

Líderes do governo chinês se reuniram no último fim de semana com representantes de grandes empresas norte-americanas — como Tesla, GE, e Medtronic — para discutir "esforços extraordinários" contra o tarifaço de Trump. A informação foi divulgada pelo Diário do Povo, principal jornal do Partido Comunista Chinês, que explica ainda que as medidas excepcionais podem incluir flexibilização monetária e fiscal. O país ainda não se posicionou sobre a possibilidade de retirar a tarifa de 34% a produtos dos EUA anunciada na semana passada.

Sobre a União Europeia, Trump disse que a comunidade tem sido "muito difícil" nos últimos anos. "Ela foi formada por quase todos os países da Europa e provocou algumas situações de monopólio para unificar forças contra os EUA no comércio", acusou o presidente, que ainda reclamou dos repasses de defesa para a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) formado basicamente por países do Velho Continente, além de Canadá e Estados Unidos.

Ontem, as bolsas europeias mergulharam, com quedas superiores a 4%. Na Alemanha, o DAX cedeu 4,26%, apesar de ter chegado a cair 10% ao longo do dia. Em Londres, o FTSE 100 recuou 4,38%. Nos EUA, o índice Dow Jones foi o que mais sofreu, com queda de 0,91%, enquanto que o S&P 500 caiu 0,23% e o Nasdaq teve leve alta de 0,1%.

Recessão

Na maior economia do mundo, cresce o temor pela recessão. Ontem, o Goldman Sachs elevou para 45% as chances disso acontecer ainda em 2025, devido à guerra tarifária. Na semana passada, o JP Morgan havia elevado essa possibilidade para 60%. Diante desse cenário, especialistas alertam para o risco de impactos em toda a cadeia global, principalmente em países emergentes, como é o caso do Brasil.

"Setores ligados a exportações, tecnologia, indústria e agronegócio seriam os primeiros a sofrer. Com isso, o Federal Reserve (Fed) — o banco central dos EUA — pode ser pressionado a cortar juros antes do previsto, para tentar conter o estrago. Mas, mesmo com estímulos monetários, o risco já está no ar", avalia o analista da Ouro Preto Investimentos, Sidney Lima.

Já para o CEO da MA7 Negócios, André Matos, mesmo com uma economia aparentemente forte, o aumento das taxas de juros e os problemas globais podem gerar um impacto muito maior do que se espera, colocando a economia dos EUA em uma trajetória de estagnação por mais tempo do que o esperado. "Para o Brasil, isso pode agravar ainda mais a inflação doméstica, especialmente em setores ligados às commodities e ao câmbio, pressionando o poder de compra da população e tornando a recuperação econômica ainda mais difícil no curto prazo", alerta.