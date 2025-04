Situação nos EUA é mais complexa e arriscada do que era lá atrás, diz Armínio Fraga

O ex-presidente do Banco Central Arminio Fraga avaliou que a situação nos Estados Unidos é "dramaticamente mais complexa e arriscada do que era lá atrás". Para ele, um problema na postura dos EUA é a perda do soft power, que representa uma situação perigosa em que valores democráticos podem ficar em segundo plano. Ele participa do painel 'Economia: Trump, Tarifas e o Fim da Globalização?', na 11ª. Brazil Conference, evento anual realizado pela comunidade brasileira de estudantes na região de Boston que ocorre neste sábado, 12.

Ele fez uma leitura histórica e ponderou que, atualmente, todos os problemas que estão no ar são muito grandes, o que é uma coisa nova. "Antes mesmo da guerra comercial, já tinha a Guerra Fria entre Estados Unidos e China, eu acho que não há outra descrição possível. Tem as tensões no Oriente Médio, invasão da Ucrânia", disse, citando ainda possíveis mutações de vírus e o aquecimento global. Nesse contexto, ele diz, o presidente americano Donald Trump volta com ideias para assuntos que já estavam resolvidos.

"Os Estados Unidos sempre foram uma espécie de modelo, de estrela-guia para que o resto do planeta evoluísse bem. Claro, tinha o poderio militar, mas eu acho tão importante quanto, se não mais, tem o soft power. A perda do soft power representa uma situação perigosa, porque a única chance que a gente tem de países como a China crescerem bem é nós mostrarmos que o nosso modelo, o modelo democrático, liberal, solidário, é melhor. Não podemos perder isso", defendeu.