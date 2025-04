Metade dos brasileiros pretendem comprar ovos de Páscoa neste ano

A pesquisa “A paixão do brasileiro pelo chocolate”, da Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados revelou que 52% dos brasileiros pretendem comprar ovos de Páscoa este ano. O levantamento mostrou ainda que 18% já compraram, 34% ainda não. Os dados também revelam que 45% não vão adquirir ovos e os indecisos foram 3%. Aqueles que ganham acima de cinco salários mínimos e com filho menor de 18 anos são os mais dispostos a gastar sendo 62% e 64% respectivamente.



Já no grupo de quem já garantiu pelo menos um ovo para o feriado, os brasileiros com renda familiar de até 1 salário mínimo pontuaram 21%, sendo 19% mulheres e 16% por homens. O contrário dos mais ricos, em que quase metade resolveu deixar para depois (45%).

Enquanto isso no grupo de quem recebe uma renda menor, 50% das pessoas afirmaram que não vão comprar o ovo, da mesma forma que idosos acima de 60 anos, dentre os quais 56% preferem não gastar com o doce.

Para presentear

A pesquisa revelou que 61% dos entrevistados que compraram ou pretendem comprar vão dar os ovos aos filhos ou crianças, 30% para familiares, 19% para cônjuges ou parceiros, 14% para eles mesmo, 8% para pais e 1% para amigos.

Outro dado apurado é o de que os brasileiros pretendem comprar dois ou três unidades em média, 47%, enquanto que 19% apenas uma, 20% de quatro a cinco ovos e 14% mais de cinco. Quem pretende comprar mais doces estão acima de 41 anos e com renda superior a dois salários mínimos.

Além dos ovos

O estudo mostrou que mesmo que os brasileiros não comprem ovos, 21% daqueles que desistiram do ovo de Páscoa (45%) vão comprar outros tipos de chocolates. Apenas 27% realmente não pretende comprar nada. Desses 21%, 55% preferem bombom e 53% barra de chocolate. O bombom mostrou ser o favorito de pessoas de 25 a 40 anos (60%) e mais ricos (66%). Já a barra, é preferida pelos jovens (67%).

Sobre os valores, 61% pretende gastar até R$ 50 e 22% entre R$ 51 e R$ 99. Homens estão mais dispostos a gastar que as mulheres, R$ 62 em média contra R$ 55. Já entre os mais ricos, o valor médio chega a R$ 74. Comparando as regiões do Brasil, o Sul tem o valor de R$ 81,00, Sudeste com R$ 61, Norte e Centro-Oeste com R$ 58 e Nordeste com R$ 41.

Por que não comprar?

Aqueles que resolveram não comprar ovos ou chocolates neste feriado disseram que o alto preço é o motivo principal, correspondendo a 36%. 17% não querem, 8% não costumam comer chocolate na Páscoa, 6% querem evitar o consumismo, 5% alegaram restrição alimentar ou excesso de açúcar e 2% querem alternativas mais saudáveis.

A pesquisa revelou que quatro em cada 10 brasileiros nunca compraram ovos de Páscoa, 43%. 37% sempre compram e 19% às vezes compram. Pessoas acima de 60 anos correspondem a 51% das que nunca compram ovo ou chocolate enquanto que o Sudeste é a região que mais consome o chocolate no feriado.