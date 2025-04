Dólar recua para R$ 5,86 em dia de queda forte das bolsas nos EUA

O dólar voltou a registrar queda ao final do dia, nesta quarta-feira (16/4), com o câmbio da moeda norte-americana recuando 0,44%, cotado a R$ 5,86. O movimento não ocorreu apenas no Brasil, mas também se propagou na maioria das principais economias do mundo.

O Índice DXY, que mede a força da divisa dos EUA ante outras concorrentes, fechou a sessão em baixa de 0,87%, com menos de 100 pontos.

Na avaliação de Bruno Shahihi, especialista em investimentos da Nomad, o mercado de câmbio passou por ajustes nesta sessão, em resposta à desvalorização global do dólar. Para o analista, as incertezas seguem predominantes, especialmente devido à escalada das tensões comerciais entre Estados Unidos e China.

“Há receios de que o presidente Trump utilize as novas rodadas de negociações comerciais como estratégia para tentar isolar a economia chinesa dos mercados internacionais, fator que explica tanto a queda dos principais índices americanos no pregão de hoje quanto o enfraquecimento do dólar”, destaca.



Com o sentimento de incerteza persistente no mercado acionário, os principais índices de Nova York fecharam o pregão em quedas consistentes. O Dow Jones recuou 1,73%, enquanto S&P 500 e a Nasdaq encerraram a sessão com baixas de 2,24% e 3,07%, respectivamente.

Mercado doméstico

No Brasil, a preocupação com o equilíbrio fiscal volta a assombrar o mercado doméstico, após a publicação do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) para 2026, que foi recebido com ceticismo por analistas. “A percepção é de que as propostas de aumento de arrecadação podem estar sobrestimadas e sejam insuficientes para cobrir as despesas do governo a médio prazo”, avalia Shahini.

Diante disso, o Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa B3) encerrou o dia em queda de 0,72%, aos 128.316 pontos, na esteira dos mercados internacionais. As ações da Vale também tiveram um impacto relevante no principal índice da B3, após o resultado da mineradora no primeiro trimestre do ano ter indicado uma queda na produção. Com isso, os papeis da empresa tiveram baixa de 2,32% ao final do pregão.