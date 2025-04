Petrobras reduz o preço do diesel para as distribuidoras em R$ 0,12

A Petrobras anunciou que irá reduzir os preços de venda de diesel para as distribuidoras em R$ 0,12 por litro a partir desta sexta-feira (18/4). De acordo com a nota publicada pela estatal, o preço nas refinarias passará a ser, em média, de R$ 3,43 por litro.

O valor final para o consumidor pode sofrer alterações, devido aos tributos incidentes e a margem de lucro das distribuidoras.



A petroleira calcula que haverá uma redução de R$ 0,10 na bomba, considerando a mistura obrigatória de 86% de diesel A e 14% de biodiesel para composição do diesel B vendido nos postos.



Com o reajuste anunciado, a Petrobras reduziu, desde dezembro de 2022, os preços de diesel para as distribuidoras em R$ 1,06/litro, uma redução de 23,6%. Considerando a inflação do período, esta redução é de R$ 1,59/litro ou 31,7%.



