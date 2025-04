Representantes da China e do Brasil têm reunião sobre oportunidades no agronegócio

Representantes da China devem se encontrar nesta quinta-feira (17/4) com o governo brasileiro para tratar sobre oportunidades no campo do agronegócio, em meio à escalada da guerra tarifária entre o país asiático e os Estados Unidos. O encontro pode servir como uma ocasião para as nações estreitarem ainda mais os laços, com a corrente de comércio já atingindo US$ 38,8 bilhões entre janeiro e março deste ano.

Nesta quarta-feira, a Casa Branca emitiu uma nota em que informa que as tarifas aplicadas a produtos importados da China no país podem chegar a ter tarifas de 245%, de acordo com uma seção da Lei do Comércio dos EUA, que prevê taxas adicionais para casos em que identifica práticas “desleais” e “injustiças”.

A reunião desta quinta faz parte do Grupo de Trabalho de Agricultura (AWG) dos Brics, que além de Brasil e China, ainda contam com Rússia, Índia, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã.

Na pauta, deve ser discutida a declaração ministerial do grupo, com estratégias para o enfrentamento dos desafios agrícolas globais, além do fortalecimento da cooperação no setor. Os ministérios da Agricultura e Pecuária, Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e da Pesca e Aquicultura, representam o Brasil no encontro.