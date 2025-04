Bancos digitais disparam abertura de contas para menores de 18 anos

Nos últimos anos, houve um aumento significativo na abertura de contas bancárias para menores de idade no Brasil e os bancos digitais têm liderado essa tendência. Um exemplo disso é o Banco Inter, que possui mais de 3 milhões de clientes menores de 18 anos. O dado representa 36% das contas abertas desde 2023, ano em que começou a oferecer a modalidade.

O PicPay introduziu a conta para menores em maio de 2024 e, em outubro do mesmo ano, já havia alcançado 2 milhões de clientes menores de idade. O C6 Bank registrou um aumento de 40% na abertura de contas para esse público.

Segundo o educador financeiro Renan Diego, a transformação digital no setor financeiro tem desempenhado um papel fundamental nesse avanço. Ferramentas como o Pix e os apps de bancos tornaram os serviços mais acessíveis, especialmente para o público jovem.

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), atualmente, 80% das transações bancárias no Brasil são feitas por meios digitais. "A afinidade dos jovens com a tecnologia e a busca por alternativas digitais têm impulsionado os bancos a criarem serviços para esse público. A digitalização dos serviços financeiros antecipa a educação dos jovens das gerações Alpha e Z", avalia.

O aumento da conscientização sobre a importância da educação financeira para as novas gerações também têm impulsionado o crescimento desse setor.

Apesar dos avanços, ainda há desafios a serem enfrentados. A falta de orientação adequada pode levar ao uso inadequado dos recursos, além de riscos relacionados à segurança digital e ao endividamento.

A Febraban recomenda que é fundamental que pais e responsáveis acompanhem o uso das ferramentas bancárias e conversem com os filhos sobre finanças. "Quanto antes esses temas forem naturais para o menor, maior a propensão de termos adultos se relacionando melhor com o dinheiro", reforçou em nota.