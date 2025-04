Febrafite lança Prêmio Nacional de Educação Fiscal 2025 nesta terça

A Associação Nacional de Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite) lança, nesta terça-feira (22/4), o Prêmio Nacional de Educação Fiscal 2025. A premiação celebra iniciativas que promovem a conscientização sobre a função social dos tributos, qualidade do gasto público e o acompanhamento do retorno desses recursos para a sociedade.

O lançamento ocorre às 19h no Salão Nobre da Câmara dos Deputados. As inscrições ficam abertas até 31 de julho. Em 2025, a 13ª edição do Prêmio conta com premiações de até R$ 15 mil.

Para o presidente da Febrafite, Rodrigo Spada, a iniciativa é um marco para a cidadania e consciência tributária. “A cada edição, reforçamos a importância dos tributos para o bem-estar coletivo e incentivamos iniciativas que transformam a relação da sociedade com a gestão pública”, destaca.

Nesta edição, candidatos podem se se inscrever em quatro categorias: escolas, públicas ou privadas; instituições, que abrange faculdades, organizações do terceiro setor, prefeituras, secretaria e outras instituições; imprensa; e tecnologia, categoria destinada a organizações que desenvolvem softwares sobre o tema.

A Febrafite destaca que as iniciativas devem abranger temas como conceitos básicos da tributação, função social, importância da receita pública, combate à sonegação e transparência. A divulgação dos vencedores ocorre em cerimônia em novembro.