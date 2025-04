Os famosos que fizeram investimentos no agronegócio

Reprodução/Globo - Instagram Galvão Bueno, Sabrina Sato e Marcos Palmeira

Agro é tech, agro é pop, agro é tudo! Nos últimos anos, inúmeros famosos têm realizado seus investimentos para o setor do agronegócio, reconhecendo o potencial lucrativo e a estabilidade desse mercado.

Diversas personalidades públicas, independente do segmento, estão adquirindo fazendas, além de feito investimentos em produção de grãos, gado, agricultura sustentável e até em tecnologias voltadas para o campo.

O agronegócio, que representa uma grande porcentagem da economia em países como o Brasil, faz com que muitos famosos utilizem de sua visibilidade para promover práticas mais conscientes e sustentáveis, agregando valor à sua imagem pública e aos próprios negócios.

Além dos cantores sertanejos, ao qual já possuímos conhecimentos disto, outras celebridades também fazem o mesmo. Abaixo, o Observatório dos Famosos reuniu uma lista. Confira:

Sabrina Sato

A apresentadora investe no agronegócio. A japa mais querida do Brasil revelou ter comprado, em 2020, uma fazenda em Avaré, no interior de São Paulo. O pai da artista é quem administra a propriedade, que produz café de variedade arábica.

Marcos Palmeira

onge das novelas desde que protagonizou duas novelas com a temática tural – Pantanal (2022) e Renascer (2024) -, o ator é um fazendeiro bem conhecido do público. Há anos, ele investe na produção de alimentos orgânicos (frutas, legumes e verduras, mel e chocolate além de gado para a produção de queijos) em sua propriedade no interior do Rio de Janeiro, tendo lançado, inclusive, uma marca de queijos e iogurte no mercado.