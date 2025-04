Tesla tem queda de 39% no lucro no primeiro trimestre de 2025

(FILES) In this file photo the Tesla logo is seen outside of their showroom in Washington, DC, on August 8, 2018. US safety officials opened a preliminary investigation into Tesla's Autopilot after identifying 11 crashes involving the driver assistance system, officials said on August 16, 2021. The incidents dating back to 2018 included one fatal crash and seven that resulted in injuries, according to the National Highway Traffic Safety Administration. (Photo by SAUL LOEB / AFP) - (crédito: SAUL LOEB)

A Tesla viu seu lucro despencar no primeiro trimestre de 2025, com resultado líquido de US$ 934 milhões, uma queda de 39% na comparação anual. O lucro ajustado por ação foi de US$ 0,27, abaixo da expectativa do mercado, que era de US$ 0,41. A receita total recuou para US$ 19,3 bilhões, uma queda de 9% ante igual período de 2024, pressionada principalmente pela queda de 20% nas vendas automotivas, seu principal negócio.

"A incerteza nos mercados automotivo e de energia continua aumentando à medida que a política comercial em rápida evolução impacta negativamente a cadeia de suprimentos global e a estrutura de custos da Tesla e de nossos pares", diz a empresa em seu balanço.

O lucro diluído atribuído aos acionistas detentores de ações ordinárias, pelo padrão US GAAP, caiu 71%, a US$ 409 milhões.

Apesar do tombo no lucro, a empresa mostrou sinais positivos na operação: o fluxo de caixa livre cresceu 126%, atingindo US$ 664 milhões, impulsionado pela forte geração de caixa das operações (alta de 791% no ano). O caixa total também subiu, somando US$ 36,9 bilhões, um crescimento de 38%. Os investimentos (Capex) caíram 46%, para US$ 1,49 bilhão.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A Tesla também reportou US$ 595 milhões em receita oriunda de outras montadoras que compram créditos de carbono da empresa para compensar a venda de veículos a combustão - um aumento expressivo em relação ao ano anterior.

O núcleo do negócio automotivo da Tesla está claramente sob pressão. As entregas globais de veículos caíram 13% no trimestre, em parte devido à reação negativa de consumidores à associação de Elon Musk com o governo Trump, onde ele atua como "czar" dos cortes de gastos. A empresa enfrentou protestos nos EUA e na Europa, e algumas de suas lojas e estações de recarga foram alvo de ações de vândalos ou incendiadas.

Às 17h45 (horário de Brasília), as ações da Tesla subiam 0,47% no after hours de Nova York.

* Com informações da Dow Jones Newswires