"Cobertura da Ferrari" será o apartamento mais caro do Rio de Janeiro

Um novo empreendimento na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ), está na fase de construção e promete ter a cobertura mais cara da cidade. O apartamento de luxo no topo do Edifício Attos vai custar pelo menos R$ 80 milhões. O valor supera a cobertura da tradicional família Guinle, fundadora do Copacabana Palace, na Praia do Flamengo, avaliada em R$ 59 milhões.

Além da localização valorizada, o destaque do empreendimento da Origem Incorporadora é o design, feito pelo estúdio Pininfarina. O estúdio italiano é referência no design automotivo e industrial no mundo e tem se firmado no mercado imobiliário. Apesar dos inúmeros ramos em que atua, a Pininfarina é famosa principalmente pela parceria com a Ferrari.

A parceria do estúdio com a empresa do ramo automotivo vem de décadas. É dos designers da Pininfarina boa parte dos carros da Ferrari, como a recente Ferrari Purosangue. Em entrevista à Pipeline, Henrique Blecher, CEO da Origem, relatou admiração pelos carros desenhados pelo estúdio.

A Pininfarina já fez parceria com outras marcar, como a Alfa Romeo, Maserati, Fiat e Peugeot. A marca também foi a designer da tocha e da pira dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006.

O Edifício Attos tem apenas 20 apartamentos, com metragem de 465 a 1.100m². O maior e mais valiosos, fica no 12º andar, é um triplex com elevador interno na cobertura do imóvel. À Folha, o empresário afirmou que há fila de espera para todos os apartamentos antes mesmo do início das vendas, que começam em junho. Com entrega dos imóveis prevista para dezembro de 2027, as vendas devem movimentar pelo menos R$ 600 milhões.