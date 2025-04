Patentes são fundamentais para a inovação, diz presidente do Correio

"A inovação é palavra-chave para qualquer localidade do mundo", discursou Guilherme na abertura do evento - (crédito: Ed Alves/CB/D>A Press)

O presidente do Correio Braziliense, Guilherme Machado, destacou nesta terça-feira (29/4) a importância das patentes para a inovação em todos os países do mundo. Para ele, a defesa da propriedade intelectual é fundamental para a evolução saudável e lucrativa dos negócios.

“É um tema que me encanta, vejo a importância dele. No mundo de hoje, a inovação é palavra-chave para qualquer localidade do mundo, e a patente é fundamental para que isso possa evoluir de forma saudável e lucrativa para as pessoas de direito”, declarou Machado.

O presidente do Correio discursou durante a abertura do Summit Propriedade Intelectual: desafios e avanços na proteção e inovação. Em parceria com a Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma), o evento reúne especialistas e autoridades para discutir a importância da pesquisa, da inovação e da defesa das patentes no país.

O tema central dos debates é a propriedade intelectual e as questões relacionadas aos desafios para a inovação no setor de saúde. Os painéis têm a mediação dos jornalistas Denise Rothenburg e Carlos Alexandre de Souza.

