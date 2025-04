Brasil tem potencial, mas requer investimento em propriedade intelectual, diz advogada

Ana Cristina Müller durante participação no Summit "Propriedade Intelectual: desafios e avanços na proteção e inovação" - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

“Ninguém nega a importância da propriedade intelectual para os campos da tecnologia e em especial para o campo da saúde”, disse a sócia do BMA e advogada Ana Cristina Müller durante participação no Summit Propriedade Intelectual: desafios e avanços na proteção e inovação.

Segundo ela, para o desenvolvimento de vacinas e medicamentos, é necessário passar pela formalização da patente, titularidade, licenciamento, assim como acordos firmados entre as partes envolvidas. Isso gera emprego, renda e desenvolvimento para a pesquisa, lembrou Müller, que citou exemplos de sucesso, como a vacina contra a covid-19 e o medicamento Ozempic.

Parceria do Correio com a Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma), o evento reúne especialistas e autoridades para discutir a importância da pesquisa, da inovação e da defesa das patentes no país.

O Brasil ocupa a 50ª posição de 133 em índice global de inovação na área de propriedade intelectual, é o 1º colocado regional na América Latina e Caribe e, pelo quarto ano consecutivo, tem desempenho acima do esperado em relação ao seu nível de desenvolvimento econômico.

Para a advogada, que integrou o painel 'Impactos econômicos e sociais da propriedade intelectual', o Brasil ainda está aquém de onde poderia estar. Para fortalecer a área, ela avaliou que ações estratégias junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) devem ser implementadas.

Entre elas, a especialista mencionou uma ação civil pública que tem o objetivo de assegurar a autonomia administrativa e jurídica do INPI, o financiamento contínuo e permanente do órgão, o investimento em modernização tecnológica e a contratação de mais profissionais. “Nós precisamos incentivar e valorizar o órgão que é o responsável pela concessão das nossas marcas, patentes e desenhos industriais”, comentou.

Leia também: Correio debate os desafios da propriedade intelectual no Brasil

Com isso, segundo ela, o desenvolvimento intelectual em pesquisa e produção de medicamentos poderá se fortalecer, gerando estímulo para novos investimentos e atração de capital humano e social. Apesar de observar algumas necessidades para o avanço da área, Müller reconheceu o potencial que há no país.

“Temos um arcabouço legal importante e a propriedade intelectual está na nossa veia. Mas sofremos com o embate, muitas vezes há um choque, quando na verdade o que a gente busca e deseja é a proteção financeira. É um trabalho de formiguinha”, finalizou.



Acompanhe:

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular