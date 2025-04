Presidente da Interfarma destaca papel das patentes na evolução da saúde

O presidente da Associação Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma), Renato Porto, ressaltou os avanços nos 35 anos de existência do Sistema Único de Saúde (SUS) para enfatizar a necessidade de defender os direitos à propriedade intelectual nas pesquisas de saúde.

"O Brasil é prova de que nesses 35 anos tudo mudou na saúde. O setor farmacêutico também mudou e vem construindo novas realidades, com o desenvolvimento de medicamentos que melhoram bem-estar levando até a cura das pessoas", afirmou Renato Porto durante o Summit Propriedade Intelectual: desafios e avanços na proteção e inovação. Parceria da Interfarma com o Correio Braziliense, o evento reúne especialistas e autoridades para discutir a importância da pesquisa, da inovação e da defesa das patentes no país.

Para relacionar os avanços do SUS com a necessidade de se discutir as patentes e defender a propriedade intelectual, Porto usou uma capa do Correio da década de 1990. "Essa capa mostra crise na saúde pública. Hoje, sabemos que a saúde teve avanços mas ainda tem desafios", comentou.



Acompanhe:

