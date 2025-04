Dívida pública federal sobe 0,22% em março e atinge R$ 7,5 tri, segundo Tesouro

De acordo com o governo, as incertezas provocadas pela guerra comercial ditaram a conjuntura internacional no mês de março - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

A Dívida Pública Federal (DPF) cresceu no último mês de março, de acordo com dados divulgados pelo Tesouro Nacional, nesta quarta-feira (30/4), no Relatório Mensal da Dívida (RMD). Nesse período, houve um aumento de 0,22% no estoque da DPF em relação ao mês anterior, passando de R$ 7,49 trilhões para R$ 7,5 trilhões.

A Dívida Pública Mobiliária Federal Interna (DPMFi), que corresponde à parte da dívida total que é paga em moeda doméstica, ou seja, o real, avançou 0,29% no mesmo período e atingiu R$ 7,19 trilhões, ou 95,88% de toda a DPF. Já a Dívida Pública Federal Externa (DPFe) apresentou queda de 1,53% sobre fevereiro, e encerrou o mês em R$ 309,5 bilhões.

De acordo com o Tesouro, as incertezas provocadas pela guerra comercial, com a política tarifária mais dura imposta pelos Estados Unidos aos seus parceiros, ditaram a conjuntura internacional no mês de março. Além disso, a perspectiva de redução no ritmo de corte de juros pelo Federal Reserve (Fed) — o banco central dos EUA — em 2025 impactaram os países emergentes, como o Brasil.

“Em abril, a guerra tarifária entre EUA e China impactou a perspectiva de crescimento da economia americana, elevando a aversão ao risco, com abertura dos prêmios de emergentes. A curva de juros local perdeu nível diante das incertezas globais que devem impactar a economia local e internacional”, destacou, ainda, o Tesouro.

