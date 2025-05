Atuação do BNDES impulsiona 2,3 milhões de empregos em 2023, diz relatório

A atuação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) teve impacto direto e indireto na geração de aproximadamente 2,3 milhões de empregos no Brasil em 2023, segundo dados da primeira edição do Relatório Anual de Emprego da instituição, que será lançado no primeiro semestre de 2025. O levantamento é conduzido pela Área de Planejamento e Pesquisa Econômica do banco.

Do total de empregos impactados, cerca de 2 milhões foram viabilizados com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), a principal fonte de financiamento do BNDES. O relatório considera tanto os postos de trabalho nas empresas diretamente apoiadas pelo banco quanto na cadeia de fornecimento desses empreendimentos.

“O FAT foi criado para gerar emprego. Esse é o seu principal produto e essa é uma das principais entregas do BNDES para a sociedade”, afirmou o presidente do banco, Aloizio Mercadante. “Sob a orientação do presidente Lula, o BNDES é hoje um grande motor de geração de emprego no país, com vagas de qualidade, carteira assinada e direitos garantidos.”

Segundo Mercadante, um terço das vagas geradas com apoio do BNDES em 2023 foi em micro, pequenas e médias empresas (MPMEs), evidenciando o papel do crédito produtivo no estímulo ao empreendedorismo e ao crescimento econômico de base. “O crédito do BNDES faz a economia girar. As empresas investem e novas vagas de emprego são abertas.”

Empregos Gerados

O relatório destaca ainda mudanças significativas no perfil setorial do emprego gerado. A participação da indústria subiu de 26% em 2019 para 34% em 2023, enquanto a infraestrutura quase dobrou sua participação, passando de 10% para 18%. Apenas nos setores da construção civil e de máquinas e equipamentos foram gerados, respectivamente, cerca de 200 mil e 50 mil postos de trabalho.

As empresas diretamente apoiadas pelo BNDES foram responsáveis por 1,6 milhão de empregos em 2023, sendo 1,3 milhão com recursos do FAT. A cadeia de fornecimento desses empreendimentos gerou um impacto adicional estimado em 700 mil empregos, dos quais pouco mais de 620 mil também foram viabilizados com verba do fundo.

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, ressaltou a importância do FAT na estratégia de desenvolvimento nacional. “O FAT é estratégico para o financiamento do investimento produtivo e para o desenvolvimento nacional, especialmente da política industrial do governo do presidente Lula.”

Do total de empregos impactados, cerca de 20% foram gerados nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, indicando um efeito regional importante da atuação do banco.