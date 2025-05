Em 01 de maio é celebrado o Dia do Trabalhador. Uma homenagem às conquistas dos trabalhadores durante a história, a data tornou-se um marco social após uma onda de manifestações nos Estados Unidos. Em 1886, cidadãos norte-americanos foram às ruas para reivindicar a redução da carga horária de 13 para 8 horas diárias e, apesar da repressão e violência, conquistaram o direito.

Atualmente, a data é celebrada em países de todos os continentes e serviu de inspiração para diversos filmes premiados no universo cinematográfico, que estimulam os assalariados a lutarem por direitos estabelecidos pelas leis trabalhistas — no caso do Brasil, em especial, 13º salário, férias, adicional noturno, seguro-desemprego, entre outros.

A seguir, confira 5 filmes para celebrar a importância das leis trabalhistas!

1. Revolução em Dagenham (2010)

O filme “Revolução em Dagenham” mostra a luta das operárias da Ford para conquistarem a igualdade salarial (Imagem: Reprodução digital | Prime video)

Na cidade industrial de Dagenham, na Inglaterra, operárias da fábrica da Ford iniciam uma greve marcante. Após serem desvalorizadas como “trabalhadoras não qualificadas” e receberem salários muito mais baixos que seus colegas homens, as mulheres, lideradas pela determinada Rita O’Grady (Sally Hawkins), resolvem reivindicar seus direitos.

Enfrentando o preconceito de dirigentes sindicais, a influência da poderosa Ford e a resistência das autoridades britânicas, elas conseguem transformar uma reivindicação local em um movimento nacional por igualdade de remuneração. Inspirado em eventos reais, o filme mostra com sensibilidade e força como a ação de um grupo de mulheres foi essencial para provocar mudanças significativas nas leis trabalhistas do Reino Unido, resultando na criação da Equal Pay Act de 1970.



Onde assistir: Prime video.

2. Orgulho e esperança (2014)

No filme “Orgulho e esperança”, ativistas LGBTQIA+ e trabalhadores mineiros juntam esforços para lutar por seus direitos (Imagem: Reprodução digital | Apple TV)

Sob a direção de Matthew Warchus, o longa narra uma história real de união entre ativistas LGBTQIA+ e trabalhadores mineiros em greve durante o período de governo de Margaret Thatcher, nos anos 1980, no Reino Unido. O grupo Lesbians and Gays Support the Miners (LGSM) resolve prestar auxílio financeiro a uma comunidade de mineiros no País de Gales, percebendo que suas lutas por direitos e dignidade eram semelhantes. Mesmo diante de diferenças culturais e preconceitos, os laços entre os dois movimentos se fortalecem, evidenciando como a solidariedade é capaz de romper barreiras e fortalecer causas sociais.

Onde assistir: Apple TV.

3. O Valor de um Homem (2015)

Em “O Valor de um Homem”, Thierry enfrenta dificuldades para conseguir um emprego (Imagem: Reprodução digital | Arte, Nord-Ouest Films e Arte France Cinéma)

Dirigido por Stéphane Brizé, mesmo diretor de “Em Guerra”, o filme narra a história de Thierry (Vincent Lindon), um homem de 51 anos que está desempregado. Mesmo com diversas formações e cursos no currículo, o protagonista enfrenta dificuldades para conseguir uma vaga de emprego e sustentar a família.

Depois de quase 20 meses de luta e entrevistas humilhantes, Thierry consegue um emprego como segurança de um supermercado. No entanto, o que parecia ser um sonho pode se tornar um pesadelo. Vivendo um dilema moral, o segurança tem que escolher entre sobreviver ou romper com a sua ética, pois o novo cargo exige que ele exerça um papel de dominação sobre os funcionários e clientes. Assim, o longa retrata as injustiças cometidas no ambiente de trabalho.

Onde assistir: Prime Video e Apple TV.

4. Indústria Americana (2019)

O documentário “Indústria Americana” retrata o choque ideológico entre China e Estados Unidos e o valor do trabalho (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Premiado com o Oscar de Melhor Documentário em 2020, a produção retrata o choque ideológico entre China e Estados Unidos e a noção de valor do trabalho pela sociedade. Após um bilionário chinês aproveitar um terreno abandonado da General Motors, em Ohio, para abrir a sua própria empresa, ele decide contratar mais de 2 mil pessoas para ampliar o negócio.

Contudo, o que era para ser uma grande oportunidade para os funcionários, torna-se uma dor de cabeça. Após serem deixados desempregados em uma cidadezinha, a reabertura da empresa com capital estrangeiro parece ser a solução para os seus problemas, mas a falácia da economia norte-americana e a dependência de recursos de uma corporação chinesa torna tudo mais complicado. Quem antes recebia US$ 29 dólares por hora, passa a trabalhar por apenas 12 US$ na nova gestão.

Onde assistir: Netflix.

5. Você Não Estava Aqui (2019)

O filme “Você Não Estava Aqui” acompanha Ricky em busca de superar as dificuldades financeiras com sua família (Imagem: Reprodução digital | Vitrine Films)

Estrelado por Kris Hitchen e Debbie Honeywood, o filme acompanha a história de Ricky e sua família, que vivem uma situação financeira precária após uma crise. Decidido a superar as dificuldades, ele compra uma van para trabalhar com entregas, enquanto a sua esposa tenta manter o emprego como cuidadora. No entanto, eles percebem que a vida como autônomo não está gerando a renda esperada e, assim, a família começa a entrar em guerra entre si.

Onde assistir: Prime Video.