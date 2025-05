Petrobras reduz preço do diesel para distribuidoras a partir de terça-feira

A Petrobras anunciou, nesta segunda-feira (5/5), que vai reduzir o preço de venda do diesel para as distribuidoras. O reajuste passa a valer a partir de terça-feira (6/5).

Para o diesel A, a redução vai ser de R$ 0,16 por litro. O novo preço do combustível para as distribuidoras vai ser de, em média, R$ 3,27/litro.

Já no diesel B, que leva 86% de diesel A e 14% de biodiesel na composição, o novo valor de repasse às intermediárias é de R$ 2,81 /litro. A redução é de R$ 0,14 por litro.

A estatal é responsável por parte considerável do valor do diesel para o consumidor final. No entanto, o preço do combustível na bomba pode variar de acordo com outros fatores, como os custos das distribuidoras e os impostos estaduais e federais.

Segundo a Petrobras, o preço do produto para as distribuidoras reduziu em 27,2%, R$ 1,22 por litro, desde dezembro de 2022. O reajuste é de 34,9%, R$ 1,27/litro, se considerada a inflação do período.