Novo ministro da Previdência se encontra com presidente do INSS pela 1ª vez

O novo ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, que assumiu a pasta que era comandada por Carlos Lupi até o final da última semana, se reuniu neste domingo (4/5) com o também recém-empossado presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller Júnior, na sede da Previdência, em Brasília.

De acordo com interlocutores do novo ministro, a reunião durou cerca de duas horas e contou ainda com a participação da equipe técnica do Ministério da Previdência. Foi o primeiro encontro entre os dois, que não se conheciam anteriormente.

Embora o assunto principal da reunião não tenha sido revelado, o encontro ocorre logo após a reconfiguração dos dois cargos, com a revelação do escândalo sobre fraudes no INSS que, de acordo com investigação da Polícia Federal (PF) e da Controladoria-Geral da União (CGU), desviaram cerca de R$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024. Não houve declaração dos participantes à imprensa.

Wolney Queiroz atuava como secretário-executivo na Previdência antes de assumir o cargo de ministro. Acumulou seis mandatos como deputado federal entre 1995 e 2023 e foi uma escolha pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o cargo. É filiado ao PDT — mesma legenda de Carlos Lupi —, que deixou o comando nesta semana, após pressão.

Já o novo presidente do INSS é procurador federal da Advocacia-Geral da União (AGU) e também já atuou na CGU como ouvidor-geral. Desde 2019, é corregedor-geral da União.