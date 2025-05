Em semana de Copom, mercado reduz projeção de inflação para 2025

A revisão reflete a expectativa de uma postura mais cautelosa por parte do BC diante do cenário inflacionário e da atividade econômica - (crédito: Raphael Ribeiro/BCB )

Na véspera da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), marcada para 6 e 7 de maio, o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (5/5) trouxe ajustes pontuais nas expectativas do mercado financeiro para a economia brasileira. O destaque foi a leve revisão para baixo pela primeira vez no ano na projeção da inflação para 2025, que passou de 5,55% para 5,53%.

A expectativa de inflação para 2026 e 2027 foi mantida em 4,51% e 4,00%, respectivamente. Já para 2028, os analistas revisaram a projeção de 3,78% para 3,80%, indicando uma leve alta nas estimativas de médio prazo.

Leia também: Boletim Focus mostra redução na projeção de inflação para 2025



No front da política monetária, o relatório sinalizou um recuo na projeção da taxa Selic para 2025, que passou de 15% para 14,75%. As estimativas para os anos seguintes seguem inalteradas: 12,50% em 2026, 10,50% em 2027 e 10,00% em 2028. A revisão reflete a expectativa de uma postura mais cautelosa por parte do Banco Central diante do cenário inflacionário e da atividade econômica.

Em relação ao crescimento da economia, as projeções para o produto interno bruto (PIB) continuam estáveis. Para 2025, o mercado espera alta de 2,00%, mesma taxa projetada para 2027 e 2028. Em 2026, a expectativa é um pouco menor, de 1,70%.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O câmbio também apresentou pequenas correções. A projeção para o dólar em 2025 recuou de R$ 5,90 para R$ 5,86, e para 2026, de R$ 5,95 para R$ 5,91.

Para 2027 e 2028, as estimativas para a moeda norte-americana seguem estáveis em R$ 5,85.