INSS fará devolução automática de descontos indevidos, diz presidente

Aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos serão ressarcidos de forma automática. O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller Júnior, disse, nesta terça-feira (6/5), que os beneficiários afetados não precisarão enfrentar filas ou apresentar documentos. A expectativa é de que o plano de ressarcimento seja divulgado até a próxima semana.

"Tem que ser algo que não demande a ele novos trabalhos, não demande enfrentar uma fila. Nesse caso, a ideia é essa, se aprovado esse modelo, que ele seja desburocratizado, que ele não tenha que juntar documento algum, que ele não tenha que enfrentar fila e sempre pelos canais oficiais. Uma das coisas que já foi definida é que eventual ressarcimento seja da instituição. Nada de PIX, nada de depósito em conta e nada de sacar em banco. O que a gente vai fazer é, da mesma conta que ele recebe o seu benefício previdenciário, vai ser depositado", destacou Gilberto, em entrevista ao Jornal da CBN.



Investigações da Controladoria-Geral da União e da Polícia Federal identificaram a existência de irregularidades relacionadas aos descontos de mensalidades associativas aplicados sobre os benefícios previdenciários, principalmente aposentadorias e pensões, concedidos pelo Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).

As fraudes contra aposentados e pensionistas foram descobertas no âmbito da operação “Sem Desconto”, deflagrada em 23 de abril. As investigações apontam que os descontos indevidos entre os anos de 2019 e 2024 podem chegar ao valor de R$ 6,3 bilhões. Segundo a Advocacia-Geral da União (AGU), esses valores ainda serão objeto de nova avaliação e mensuração.