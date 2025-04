Concurso da PF: inscrições para o certame são abertas

RP Raphaela Peixoto

Aprovados serão lotados em unidades da Polícia Federal no estado correspondente à localidade da vaga escolhida no momento da inscrição, independentemente do local onde o candidato realizar a prova - (crédito: Reprodução/PF)

Começam nesta terça-feira (29/4) as inscrições para o concurso da Polícia Federal destinado ao provimento de cargos administrativos. O certame oferece 192 vagas, com remunerações que variam de R$ 7 mil a R$ 11 mil, conforme o cargo.

Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) até o dia 21 de maio. As taxas de inscrição são de R$ 90 para cargos de nível médio e R$ 110 para nível superior. O pagamento poderá ser feito até 23 de maio.

As vagas contemplam funções nas áreas de administração, assistência social, contabilidade, enfermagem, estatística, farmácia, medicina (clínico, ortopedista e psiquiatra), nutrição, psicologia, além dos cargos de técnico e agente administrativo.

A seleção será composta por provas objetivas e discursiva, além de avaliações específicas como a análise biopsicossocial, destinada a candidatos com deficiência, e o procedimento de heteroidentificação para autodeclarados negros. A aplicação das provas está prevista para o dia 29 de junho de 2025.

Segundo o edital, os aprovados serão lotados em unidades da Polícia Federal no estado correspondente à localidade da vaga escolhida no momento da inscrição, independentemente do local onde o candidato realizar a prova.

O concurso terá validade de dois anos a partir da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período igual período.