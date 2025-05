Trump diz que tarifa de 80% para produtos chineses "parece correta"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (9/5) que uma tarifa de 80% para produtos chineses "parece correta”. A declaração foi dada antes da reunião do secretário do Tesouro americano com representantes chineses neste fim de semana, na Suíça.

“A China deveria abrir seu mercado para os EUA – seria muito bom para eles!!! Mercados fechados não funcionam mais!!!”, escreveu Trump em uma postagem no Truth Social.



O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, e o negociador-chefe de comércio, Jamieson Greer, vão se reunir amanhã (10) com o czar econômico chinês, He Lifeng, no que pode ser o primeiro passo para resolver suas disputas comerciais.

Desde que assumiu o cargo em janeiro, Trump aumentou os impostos sobre as importações da China em 145%. Os chineses revidaram, impondo restrições à exportação de alguns elementos de terras raras e aumentando as tarifas sobre os produtos dos EUA para 125%.

