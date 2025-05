Lula dispara críticas a Trump, Musk e JD Vance: "Ameaças à democracia"

O presidente brasileiro criticou posturas de Trump que, de acordo com ele, enfraquecem o multilateralismo e desrespeitam a autonomia de outras nações - (crédito: EVARISTO SA / AFP e ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disparou críticas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, seu vice, JD Vance, e ao bilionário Elon Musk, que exerce a função de chefe do Departamento de Eficiência Governamental dos EUA. Segundo o petista, os três políticos "negam as instituições que garantem a democracia em todo o mundo".

Lula afirmou, em entrevista à revista norte-americana The New Yorker — publicada nesta quinta-feira (8/5) —, que essas figuras "negam as instituições que garantem a democracia em todo o mundo". O presidente brasileiro criticou posturas de Trump que, de acordo com ele, enfraquecem o multilateralismo e desrespeitam a autonomia de outras nações.

O chefe do Executivo ridicularizou o desejo de Trump de dominar territórios como a Groenlândia e o Canadá. "A única coisa que resta para ele (Donald Trump) dominar é a Antártida", disse.

Em relação a J.D. Vance, Lula criticou o que, segundo ele, foi uma "interferência na política da Alemanha" por parte do vice-presidente americano, considerando a atitude um "crime". “O fato de o vice-presidente americano interferir na política da Alemanha já é um crime. Nunca fui a outro país para interferir em uma eleição”, afirmou.

O presidente brasileiro também criticou o fato de JD Vance promover campanha em apoio ao líder da extrema-direita Friedrich Merz, eleito chanceler alemão em fevereiro.

"A ameaça que mais me preocupa em relação à Europa não é a Rússia, não é a China, não é qualquer outro ator externo. O que me preocupa é a ameaça interna, o recuo da Europa em relação a alguns de seus valores mais fundamentais, compartilhados com os EUA", disse Vance à época.

