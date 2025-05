Governo anuncia R$ 27 bi em investimentos de empresas chinesas no Brasil

O governo federal anunciou nesta segunda-feira (12/5) um aporte de investimentos de R$ 27 bilhões de empresas chinesas no Brasil. A informação foi divulgada durante o Fórum Empresarial Brasil-China, em Pequim, que contou com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O valor inclui investimentos no setor automobilístico, energético, entregas e transporte por aplicativos, alimentos e indústria.

“Nós estamos anunciando hoje R$ 27 bilhões de investimentos de grupos e empresas chinesas no Brasil. Isso nunca aconteceu, é um fato inédito, extraordinário”, discursou o presidente da Apex Brasil, Jorge Viana.

Dentre os investimentos anunciados estão um aporte de R$ 6 bilhões da montadora GWM, R$ 5 bilhões da empresa de delivery Meituan, R$ 3 bilhões para construção de um centro de energia renovável no Piauí pela GCN e R$ 3,2 bilhões da empresa de bebidas e sorvetes Mixue.

Também foram divulgados investimentos de R$ 2,4 bilhões para a compra de uma mina de cobre em Alagoas pelo grupo Baiyin Nonferrous, e de até R$ 5 bilhões pelo grupo de energia limpa Envision para a criação de um parque industrial. Outros investimentos menores incluem o setor farmacêutico, semicondutores e a promoção do café brasileiro.

Aproximação comercial entre Brasil e China

Lula viajou para a China com o principal objetivo de expandir a relação comercial entre os dois países. Em seu primeiro dia com compromissos públicos, hoje, ele realizou audiências com representantes de grandes companhias chinesas, no hotel onde está hospedado.

O primeiro encontro foi com o presidente do grupo GAC, Feng Xingya. A montadora pretende investir até US$ 1,3 bilhões para a produção de carros elétricos, híbridos e híbridos flex no Brasil.

O presidente também esteve com Presidente do Conselho da Windey Technology, Chen Qi, empresa do setor de energia limpa, com CEO da Norinco, Cheng DeFang, empresa do setor de defesa, e com o presidente da Envision, Lei Zhang.